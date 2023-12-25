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Pendikspor MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta mücadelesinde Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Pendikspor'un sahasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 21:01
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Pendikspor MKE Ankaragücü maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 18. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Siltaş Yapı Pendikspor'un sahasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Romero, Gökcan, Halil, Ahmed Hassan

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Efkan, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - MKE Ankaragücü maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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