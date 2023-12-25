Alanyaspor - Samsunspor CANLI izle! Süper Lig maçı

Alanyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj
Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Yunus Emre, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre, Marius
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Samsunspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.