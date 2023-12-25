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Alanyaspor - Samsunspor CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Alanyaspor evinde Samsunspor'u konuk ediyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:40
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Alanyaspor - Samsunspor CANLI izle! Süper Lig maçı

Alanyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj

Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Yunus Emre, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre, Marius

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Samsunspor maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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