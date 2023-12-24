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Yiğido nihayet

Süper Lig’de son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizen Sivasspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’dan 3 puanı tek golle aldı: 1-0.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Yiğido nihayet

Kırmızıbeyazlı takım, baştan sona daha atak oynadığı mücadelede aradağı golü 86'da buldu. Kvet'in pasında topu önünde bulan Manaj ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attı.

İSTANBUL AYNEN DEVAM!

Kalan sürede başka gol olmayınca Yiğidolar, son 5 haftada 2. galibiyetini elde etti. Bu zaferin Sivas için bir başka önemi kendi sahasında bu sezon ilk kez kazandı. Evinde 8. maçını oynayan kırmızı beyazlılar siftah yaptı. Ligde son sırada yer alan İstanbul ise kötü gidişi sürdürdü. Geçen hafta Trabzon maçında sahadan çekilen sarı siyahlılar, üst üste 4. yenilgisini yaşadı.

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