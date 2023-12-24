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Recep Uçar: Ortaya koyduğumuz mücadele kazanmayı hak etmiyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, kazanmak için ortaya koydukları mücadelenin yetersiz olduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 17:15
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Recep Uçar: Ortaya koyduğumuz mücadele kazanmayı hak etmiyor

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uçar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Maçta kazanmayı hak edecek oyun ortaya koymadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

Recep Uçar, ilk yarıda pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Atabilsek oyunun şekli farklı olacaktı, değerlendiremedik. İkinci yarının başında Konyaspor, penaltı bulduktan sonra direnci ve savunma reflekslerinin arttığı bir maç oldu. Sonrasında ikinci 'VAR'dan gelen penaltı. Bizim attığımız yine 'VAR'dan iptal oldu. Özellikle 2-0'dan sonra oyun düzeninin dışına çıktığımız bir oyun. Bunu kendi adıma ve takımım adına kabul etmiyorum. Bugün ortaya koyduğumuz direnç, mücadele ve kalite kazanmayı hak etmiyor. Konyaspor, kazanmayı daha çok istedi. Kendi adıma üzgünüm. Buraya gelen destek veren 1500 civarında Kayseri taraftarı var. Onlar adına çok üzgünüm, özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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