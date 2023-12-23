Haberler Süper Lig Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin altını üstüne getirdi. Aynı puanı paylaşan 2 takım, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ezeli rakipler, ligin 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Peki zorlu karşılaşma öncesi istatistikler bize ne söylüyor? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte derbide öne çıkan istatistikler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası derbi heyecanın sahne olacak.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Zorlu karşılaşma 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Derbi öncesinde Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (3) ve Cengiz Ünder kaydetti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Galatasaray ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Sarı-kırmızılıların galibiyet golü Kerem Aktürkoğlu'nda geldi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

43'er puanla zirveyi paylaşan iki ezeli rakipten Fenerbahçe averajla lider, Galatasaray ise 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Ezeli rakipler derbiden zaferle çıkarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Peki, zorlu derbi öncesinde istatistikler ne diyor? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

İşte derbide öne çıkan istatistikler...

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe'de Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Şut değerinde Galatasaray'ın, isabet karnesinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede...

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Galatasaray, maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, maç başına kazandığı 3.6 hava topuyla zirveyi domine etti.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Galatasaray emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. Fenerbahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Ön alan baskısının sonucunda Fenerbahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Trabzonspor - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 13:49
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte öne çıkan istatistikler Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte öne çıkan istatistikler 13:41
Derbide ilk golün önemi büyük! Derbide ilk golün önemi büyük! 12:20
Batsman'a yeni talipler çıktı! Batsman'a yeni talipler çıktı! 12:14
Genesio'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Genesio'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 12:12
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 11:28
Daha Eski
Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü! Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü! 11:28
Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu! Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu! 11:20
Potada derbi heyecanı! Potada derbi heyecanı! 11:19
Derbide 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler... Derbide 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler... 11:06
Sivasspor - İstanbulspor | CANLI Sivasspor - İstanbulspor | CANLI 11:03
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! 10:29