Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler
Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin altını üstüne getirdi. Aynı puanı paylaşan 2 takım, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Ezeli rakipler, ligin 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Peki zorlu karşılaşma öncesi istatistikler bize ne söylüyor? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte derbide öne çıkan istatistikler...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:41
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Derbi öncesinde Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u 4-3 yendi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (3) ve Cengiz Ünder kaydetti.
Galatasaray ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti.
Sarı-kırmızılıların galibiyet golü Kerem Aktürkoğlu'nda geldi.
43'er puanla zirveyi paylaşan iki ezeli rakipten Fenerbahçe averajla lider, Galatasaray ise 2. sırada bulunuyor.
Ezeli rakipler derbiden zaferle çıkarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.
Peki, zorlu derbi öncesinde istatistikler ne diyor? Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
İşte derbide öne çıkan istatistikler...
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.
Fenerbahçe'de Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı.
Şut değerinde Galatasaray'ın, isabet karnesinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede...
Galatasaray, maç başına 16.3'lük istatistiğiyle hava topu değerinde ligde 4 numaraya yerleşirken Fenerbahçe, 12.8 ile 10'uncu sırada kaldı. Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı, maç başına kazandığı 3.6 hava topuyla zirveyi domine etti.
Galatasaray emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. Fenerbahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.
Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.
Ön alan baskısının sonucunda Fenerbahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi.
Atakları gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının 7.5'ini gol yapabildi.
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