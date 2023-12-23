Fenerbahçe mi Galatasaray mı? İşte dev derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Galatasaray emektarı Muslera, isabet eden 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80'lik kurtarış değeriyle ligin 3 numarasına kuruldu. Fenerbahçe'de Livakovic ise kalesine gelen şutlarda 28'de 17 ile yüzde 60.7 oranla en kötü 4. eldiven oldu.

Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası oldu.