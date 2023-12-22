Ankara'da sessiz gece

Trendyol Süper Lig'de en son 11 Aralık'taki hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı maçta Rize ile berabere kalan Ankaragücü, dün akşam cezası nedeniyle taraftarından yoksun şekilde Hatayspor'u konuk etti. Mücadele golsüz berabere bitti. Maça etkili başlayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 10. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle öne geçti ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı verildi. Ev sahibi ekip 17. dakikada Riad Bajic ile bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı. İlk yarı golsüz berabere bitti. İkinci yarıda da iki takım geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca mücadele 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından ev sahibi Ankaragücü ve Hatayspor puanlarını 19'a yükseltti.

TARAFTARLAR TANDOĞAN'DA İZLEDİ

Ankaragücü taraftarları, seyircisiz cezası nedeniyle tribünde yerlerini alamadı. Sarı- lacivertli taraftarlar, kulüp tarafından Tandoğan Tesisleri'ne kurulan dev ekrandan dün akşamki Hatayspor maçını takip etti. F.BAHÇE'DE uzun süre birlikte futbol oynayan ve antrenörlük kariyerine de sarı-lacivertli kulüpte başlayan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel dün karşı karşıya geldi. İkili maç öncesi birbirlerine hediye takdim etti. Taraftarlar Tandoğan'da izledi

ESKİ DOSTLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fenerbahçe'de uzun süre birlikte futbol oynayan ve antrenörlük kariyerine de sarı-lacivertli kulüpte başlayan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel dün karşı karşıya geldi. İkili maç öncesi birbirlerine hediye takdim etti.