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İlhan Palut: 2 gol ve kırmızı kart ile kopardık

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "İkinci yarının hemen başında 2 gol bulduk ve rakip 10 kişi kalınca maçı koparmış olduk." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 20:08
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İlhan Palut: 2 gol ve kırmızı kart ile kopardık

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda iyi bir süreç yakaladıklarını ve bunu sürdürme isteğiyle maça çıktıklarını ifade etti.

Geçişlerde tehlikeli bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Palut, "Maçın hemen başında kaybettiğimiz top sonrası gol yedik. Rakip adına beklediğimiz opsiyondu. Gol yedikten sonra maç tehlikeli hal aldı. Kendi sahamızda yenik duruma düştük. İyi geçiş takımı olan rakibimize karşı daha tehlikeli alanlar verebilirdik. Maçta 1-1'i erken yakalamamız, maçı dengede götürmemiz adına önemliydi. Daha sonra oyunun genel hakimiydik. İlk yarının sonlarında bulduğumuz iki gol ve 3-1'lik sonuç devre arasına rahat gitmemizi sağladı." diye konuştu.

İkinci yarı rakibi oyuna ortak etmek istemediklerinin altını çizen Palut, "İkinci yarının hemen başında 2 gol bulduk ve rakip 10 kişi kalınca maçı koparmış olduk. Sonuç 5-1 olunca düşük tempoda biten bir maç oldu. İstediğimiz tempo olmasa da istediğim sonuçla biten bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin istedikleri çizgide gittiğini kaydeden Palut, "Takımın toparlandığı bir periyottayız. Son beş maçta çıkış yakalamıştık. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Lig için uzun bir süre var önümüzde. Ne pozitif ne negatif konumdayız. Biz bir mücadele takımıyız. Bunu mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Bu durumu sürdürürken puanlar alıp, konumumuzu daha iyi noktalara getirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

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