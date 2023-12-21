Çaykur Rizespor Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde 17. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.
İki takımın da tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık, Muhammet, Alikulov, Anıl, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Thuram, Halil, Ahmed Hassan
ÇAYKUR RİZESPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.