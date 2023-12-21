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Antalya’da gol yok

Antalyaspor ile Kasımpaşa’nın 90 dakikalık mücadelesinde, kazanan takım çıkmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Antalya’da gol yok

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için hesaplar yapan Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın 90 dakikalık mücadelesinde kazanan çıkmadı: 0-0. Karşılaşmada Antalyaspor ve Kasımpaşa gol bulabilmek adına zaman zaman etkili ataklar geliştirdiler ama sonuç alamadılar. Bu sonucun ardından ligde 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk kez yenilmedi ve puanını 22 yaptı. Süper Lig'de Antalyaspor önümüzdeki pazar günü Adana Demirspor' deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise pazartesi günü seyircisi önünde Çaykur Rizespor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

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