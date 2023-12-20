Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Fenerbahçe derbisi ve kariyeri hakkında Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, yarışın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini ve Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini söyledi.
"FENERBAHÇE KAZANIR" Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Serdar Dursun, dev maçı yüzde 55 Fenerbahçe'nin kazanacağını kaydetti.
Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalini düşük gören deneyimli forvet, beraberlik olasılığını daha yüksek gördüğünü dile getirdi.
"5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM" 5 yıl daha Futbol oynamak istediğini belirten 32 yaşındaki Serdar Dursun, şartların oluşması halinde ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyledi.
"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM" İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.