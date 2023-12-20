Haberler Süper Lig Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Serdar'ın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 15:13
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Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Fenerbahçe derbisi ve kariyeri hakkında Sabah'a açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

Şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, yarışın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceğini ve Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini söyledi.

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

"FENERBAHÇE KAZANIR"
Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Serdar Dursun, dev maçı yüzde 55 Fenerbahçe'nin kazanacağını kaydetti.

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

Galatasaray'ın derbiyi kazanma ihtimalini düşük gören deneyimli forvet, beraberlik olasılığını daha yüksek gördüğünü dile getirdi.

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

"5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"
5 yıl daha Futbol oynamak istediğini belirten 32 yaşındaki Serdar Dursun, şartların oluşması halinde ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyledi.

Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."-

"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM"
İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.

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