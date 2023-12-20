Serdar Dursun'dan flaş Icardi ve Dzeko sözleri! "Fenerbahçe'de olsam..."

"5 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM" 5 yıl daha Futbol oynamak istediğini belirten 32 yaşındaki Serdar Dursun, şartların oluşması halinde ileride tekrar Fenerbahçe forması giymek istediğini söyledi.

"ICARDI VE DZEKO'YU GEÇEBİLİRDİM"

İsmail Kartal'ın ikinci döneminde Fenerbahçe'de düzenli forma giydiğini ve attığı golleri hatırlatan Serdar Dursun, Sarı-Lacivertlilerin İsmail Kartal ile hücum futbolu oynadığını söyledi ve "Şu an Fenerbahçe'de olsam Icardi ve Dzeko'yu geçebilirdim" ifadelerini kullandı.