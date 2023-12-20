Haberler Süper Lig İstanbulspor başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu açıklamalarda bulundu

İstanbulspor başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve hakem Ali Şansalan'ın kararı sonrasında başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti. Bu gelişmenin ardından başkan Sarıalioğlu, ve başkan yardımcısı Bayram Saral ile birlikte basın toplantısı düzenledi. "Trabzonspor'la alakası yok" diyen başkan Sarıalioğlu, "Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil." şeklinde konuştu. İşte o açıklamalar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:45
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İstanbulspor başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve hakem Ali Şansalan'ın kararı sonrasında başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti. Bu gelişmenin ardından başkan Sarıalioğlu, ve başkan yardımcısı Bayram Saral ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

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İstanbulspor Başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu'nun açıklamaları:

"TRABZONSPOR TESADÜF OLDU"

Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir var 68. dakikada olan pozisyon için 73. dakikaya kadar 5 dakika karar veremiyorsa bunun sorumlusu hakemler ve TFF. Hiç kimse benden daha fazla Trabzonlu olamaz. İstanbulspor'un sahibiyiz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bunun Trabzonspor maçına denk gelmesi tesadüftür.

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İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral açıklamaları:

"TRABZONSPOR İLE İLGİSİ YOKTUR"

Sahadan çekilme kararının Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir.

"CİDDİ PUAN KAYIPLARINA MARUZ KALDIK"

Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu, son olarak dün akşamki maçta yaşanan olaylardan geçilerek gelindiğini anlamak için bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu, ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır.

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