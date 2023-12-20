Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

"ŞAHSİ PROBLEMİ VAR"

Maç içerisinde desin ki "Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim. Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok.

Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.