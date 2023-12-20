Haberler Süper Lig Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler, "Bu saldırıyı Emre Belözoğlu planladı, provoke etti" ifadelerini kullanmıştı. Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e cevap geldi. Emre Belözoğlu sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:19
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Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun saldırının azmettiricisi olduğunu söylemişti.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Meler şu açıklamaları yapmıştı:
Maçtan sonra Emre Belözoğlu'nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Emre Belözoğlu planladı, provoke etti.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

"ŞAHSİ PROBLEMİ VAR"
Maç içerisinde desin ki "Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim. Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. 'Güldüğümü ispatlasın, tamam' dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

"YUMRUK ATAN KİŞİ ÖZÜR DİLEDİ, EMRE BELÖZOĞLU DİLEMEDİ"
Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, 'mesaj attım' desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Sabah'ın haberinde Kontra'ya konuşan Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'in açıklamalarına verdiği cevaplara yer verildi.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

"KORİDORDA 3 KEZ ÖZÜR DİLEDİM"


Emre Belözoğlu'nun yanıtı şu şekilde:
Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim.

Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."

Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum.

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