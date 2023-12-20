Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt! "Koridorda..."
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler, "Bu saldırıyı Emre Belözoğlu planladı, provoke etti" ifadelerini kullanmıştı. Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e cevap geldi. Emre Belözoğlu sözleri...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:19
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Meler şu açıklamaları yapmıştı:
"ŞAHSİ PROBLEMİ VAR"
Maç içerisinde desin ki "Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim. Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok.
Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.
Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. 'Güldüğümü ispatlasın, tamam' dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü.
"YUMRUK ATAN KİŞİ ÖZÜR DİLEDİ, EMRE BELÖZOĞLU DİLEMEDİ"
Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi.
Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, 'mesaj attım' desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok.
Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?
Sabah'ın haberinde Kontra'ya konuşan Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'in açıklamalarına verdiği cevaplara yer verildi.
"KORİDORDA 3 KEZ ÖZÜR DİLEDİM"
Emre Belözoğlu'nun yanıtı şu şekilde:
Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim.
Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum.
Yardımcı hakemi de bana "Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, 'nerede sizin delikanlılığınız!' diye tepki gösterdiniz" dedi
Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım.
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