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Gaziantep FK - Adana Demirspor CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:02 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:04
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Gaziantep FK - Adana Demirspor CANLI izle! Süper Lig maçı

Trendol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Ogün, Jevtovic, Markovic, Gradel, Dragus.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre, Belhanda, Niang.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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