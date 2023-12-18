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Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan RAMS Başakşehir - EMS Yapı Sivasspor mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:17
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Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

19 Aralık Salı

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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