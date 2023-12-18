Haberler Süper Lig İlhan Palut: Oyuncular şok halindeydiler

İlhan Palut: Oyuncular şok halindeydiler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 15. haftasında konuk oldukları Ankaragücü deplasmanında, karşılaşma sonunda hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasıyla ilgili konuştu. Palut, "Hepimiz çok üzüldük. Yaşanan olaylar sonrası oyuncular çok şaşırdılar ve şok halindeydiler. 'Lig yarışı kısa bir aradan sonra devam edecek' dedik ve oyuncularımı bir şekilde o atmosferin dışına çıkarmak istedim" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:52 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlhan Palut: Oyuncular şok halindeydiler

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, ligin 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tanık oldukları olayları unutup, oynayacakları maçlara konsantre olmaya çalıştıklarını söyleyen Palut, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası yaşanan olaylara çok üzüldüklerini dile getirdi. İlhan Palut, "Olay hakkında tüm futbol kamuoyu ortak bir görüş içerisinde; hepimiz çok üzüldük. Bir daha olmaması için temennilerimizi sıraladık. Yaşanan olaylar sonrası oyucular çok şaşırdılar ve şok halindeydiler. Biz bu hafta çalışmalara başladığım an itibari ile artık Ankaragücü maçındaki olayı bir kenara bırakıp, önümüzdeki maçlara konsantre olmamız gerektiğini, Ankaragücü maçında sahada neler yapıp, yapmadığımıza odaklanmamız gerektiğini söyledim. Takımdan sahada yaşanan olaylarla ilgili şunu istedim; tatsız olaylar yaşandı, bunun üzerinde durmanın bize bir faydası yok. 'Lig yarışı kısa bir aradan sonra devam edecek' dedik ve oyuncularımı o atmosferin dışına çıkarmak istedim" ifadelerini kullandı.

"BİZ RAKİBİMİZE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ"

Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında oynayacakları Pendikspor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirten Palut, "Emirhan, kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Atilla, Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı. Pendik takımının son maçını izlediğimde Kayserispor karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını gördüm. Çok klasik bir laftır belki ama Süper Lig'de her maç zor. Biz rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Sahada iyi mücadele etmemiz lazım, oyunu bize getirecek futbol ortaya koymamız lazım; inşallah keyifli bir mücadele olur ve biz sahamızdan güzel sonuçla ayrılırız" şeklinde konuştu.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir acı gerçekleri öğrenir!
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..."
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi...
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (18 Aralık Pazartesi)
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR? | 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... 11:02
"Oyuncular şok halindeydiler!" "Oyuncular şok halindeydiler!" 10:51
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:41
Sivasspor Başakşehir maçına hazır! Sivasspor Başakşehir maçına hazır! 10:40
Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! 10:40
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 10:35
Daha Eski
Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
5 isme şartlı geri dönüş! 5 isme şartlı geri dönüş! 10:29
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." 10:21
G.Saray'ın yeni sol beki belli oldu! G.Saray'ın yeni sol beki belli oldu! 10:16
Altyapıda devrim! Yeni Arda'lar böyle yetişecek Altyapıda devrim! Yeni Arda'lar böyle yetişecek 09:58
Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap! 09:33