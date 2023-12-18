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Ali Koç ve Hasan Arat açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü başkanı Hasan Arat ve yönetimini ziyaret etti. İki başkan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. İşte başkanların açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:32
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Ali Koç ve Hasan Arat açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimini ziyaret etti.

İki başkan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI:

BUNA İHTİYACIMIZ VAR

"Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hediye ettik. Güncel sorunlarımızı, futbolun içindeki problemleri konuştuk. Çok önemli bir toplantı oldu. Tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey'den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

SORUNLARIMIZ AYNI

"Biz buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi, futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı."

İSTİFA GÜNDEME GELMEDİ

"Hasan Arat ile görüşmenizde TFF'nin istifası gündeme geldi mi?" sorusuna Ali Koç, "Görüşmemizde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme gelmedi. Ve şuradaki buluşmayla da hiç alakası olmayan bir soru sordunuz."

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