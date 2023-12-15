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Süper Lig'de hakemler maça çıkma kararı aldı!

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'e verilen 1 haftalık aranın ardından mücadeleler 16. hafta ile devam edecek. Karşılaşmalar öncesi Süper Lig hakemleri maça çıkma kararı aldı. İşte TFF'den yapılan açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:36
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Süper Lig'de hakemler maça çıkma kararı aldı!

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonrası Süper Lig hakemlerinin aldığı karar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen hakemler, hafta için oynanacak maçlara çıkma kararı aldı. Federasyon, gün içerisinde yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgiki detayları açıklayacak.

Bu hafta sonu hakemler ve aileleri için gerçekleştirilmesi planlanan "kamp/seminer" ise iptal edildi. Hakemlerin 1-2 gün içerisinde evlerine döneceği öğrenildi.

"HAKEMLERİN MAÇA ÇIKMAMA GİBİ BİR TALEBİ YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadığını söyledi.

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