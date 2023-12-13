CANLI İZLE TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulunuyor.

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEMİMİZ"

Halil Umut Meler gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası, iyi bir insan. Bugün hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken, yerde olduğu fotoğraftan daha fazla bir şey söyleyemez.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6222 kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasında ve uygulanması konusunda, TFF de yerini alacaktır.

"PFDK KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK"

Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

"LİGLER 19 ARALIK'TA BAŞLAYACAK"

Tüm ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak. Bu hafta sonu oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek.

"BIRAKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO 2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız.