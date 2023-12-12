Haberler Süper Lig Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği iptal olacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği iptal olacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası EURO 2032 ev sahipliğinin iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:22 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:28
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Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği iptal olacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükekşi, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye'den alınacağı iddialarına açıklık getirdi.

"EURO 2032'NİN BİZDEN ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili "EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz. Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız."

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