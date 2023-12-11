Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI (MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI (MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:56
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI (MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Cephas, Ali Sowe

Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Minchev

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ankaragücü - Rizespor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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