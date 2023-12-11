MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor | CANLI (MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Cephas, Ali Sowe
Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Minchev
ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Rizespor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.