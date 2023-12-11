Haberler Süper Lig Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Ankaragücü Beşiktaş maçından sonra uyarmıştı...

Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Ankaragücü Beşiktaş maçından sonra uyarmıştı...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Maçın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı. Olay sonrası Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'nın 2022 ylında yaptığı paylaşım akıllara geldi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Ankaragücü Beşiktaş maçından sonra uyarmıştı...

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Meler'in gözü morardı.

Yerde yatarken 2 kişinin de Meler'in kafasına tekme attığı görüldü.

Bu olayın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'nın 2022'deki sözleri akıllara geldi.

"BENİ HATIRLAYACAKSINIZ"

Maçta Ankaragücü'lü holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldırmıştı. Josef De Souza da kendisini ve takım arkadaşları korumak için holigana tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü.

Olay sonrası bir paylaşım yapan Josef de Souza "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" demişti.

TEKRAR PAYLAŞTI

Josef de Souza, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası 2022'deki sözlerini kırık kalp emojisiyle tekrar paylaştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Başkan yardımcısından 'yok artık' dedirten paylaşım: Sosyal medyada çılgına çevirdi…
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk!
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
"Bu tür olaylar kabul edilemez"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı!
"Bu tür olaylar kabul edilemez"
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ (12 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! Halil Umut Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! 23:49
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 23:47
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 23:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 23:23
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 23:12
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 23:06
Daha Eski
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! 23:02
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 22:37
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 22:06
Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! 22:02
Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! 21:55
Kartal Lugano mesaisini sürdürdü! Kartal Lugano mesaisini sürdürdü! 21:05