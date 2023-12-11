Josef de Souza'dan flaş paylaşım! Ankaragücü Beşiktaş maçından sonra uyarmıştı...

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Meler'in gözü morardı.

Yerde yatarken 2 kişinin de Meler'in kafasına tekme attığı görüldü.

Bu olayın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza'nın 2022'deki sözleri akıllara geldi.

"BENİ HATIRLAYACAKSINIZ"

Maçta Ankaragücü'lü holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldırmıştı. Josef De Souza da kendisini ve takım arkadaşları korumak için holigana tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü.

Olay sonrası bir paylaşım yapan Josef de Souza "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" demişti.

TEKRAR PAYLAŞTI

Josef de Souza, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası 2022'deki sözlerini kırık kalp emojisiyle tekrar paylaştı.