İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu tür olaylar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında paylaşımda bulundu. Olayın takipçisi olduklarını belirten Yerlikaya, "Yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez.

Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz❗️

Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.