Haberler Süper Lig İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu tür olaylar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu tür olaylar kabul edilemez

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu belirtti. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu tür olaylar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında paylaşımda bulundu. Olayın takipçisi olduklarını belirten Yerlikaya, "Yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez.

Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz❗️

Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

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