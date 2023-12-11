İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu tür olaylar kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında paylaşımda bulundu. Olayın takipçisi olduklarını belirten Yerlikaya, "Yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İşte o sözler...
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez.
Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz❗️
Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz❗️ Türk hakemliğini…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023