Haberler Süper Lig Samsun 4 köşe

Samsun 4 köşe

Adana Demir’i yenen kırmızı-şimşekler, K.Paşa’yı da dörtledi. Marius 2 gol, Emre 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun 4 köşe

Yılport Samsunspor, çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta Adana Demir'e bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşatan şimşekler, evinde Kasımpaşa'yı da dörtledi. Karadeniz ekibinin golleri; 11 ve 22'de Marius, 60'ta Emre ve 75'te Ntcham'dan geldi. Paşa'da 90'da Yasin ve 90+5'te Da Costa'nın golleri sadece tabelayı değiştirdi. Samsunspor, 9 hafta sonra maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu.

GISDOL:KUSURSUZ OYNADIK

Samsunspor teknik Direktörü Gisdol, kupa dahil son 3 maçı da kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gisdol, "Kasımpaşa karşısında en iyi ilk 30 dakikayı kusursuz oynadık. Galibiyeti kesinlikle hak ettik" dedi.

DİĞER
Altın Kafes’te entrikalar başlıyor! Zeynep tüm masumluğuyla oyunların ortasında kalıyor
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..."
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çalımbay'a şok eleştiri! "Yuvadan uzak kalma sebebi..."
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..."
10 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | (9 Aralık)
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." 07:38
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" 07:20
Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... 07:17
Plaket Q7 ve Atiba’ya Plaket Q7 ve Atiba’ya 01:40
Mert Günok farkı önledi Mert Günok farkı önledi 01:35
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Daha Eski
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! 00:35
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." 23:49
F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! 23:49