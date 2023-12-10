Samsun 4 köşe

Yılport Samsunspor, çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta Adana Demir'e bu sezon evinde ilk yenilgisini yaşatan şimşekler, evinde Kasımpaşa'yı da dörtledi. Karadeniz ekibinin golleri; 11 ve 22'de Marius, 60'ta Emre ve 75'te Ntcham'dan geldi. Paşa'da 90'da Yasin ve 90+5'te Da Costa'nın golleri sadece tabelayı değiştirdi. Samsunspor, 9 hafta sonra maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu.

GISDOL:KUSURSUZ OYNADIK

Samsunspor teknik Direktörü Gisdol, kupa dahil son 3 maçı da kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gisdol, "Kasımpaşa karşısında en iyi ilk 30 dakikayı kusursuz oynadık. Galibiyeti kesinlikle hak ettik" dedi.