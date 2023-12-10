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Marius Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:50
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Marius Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sumudica'nın açıklamaları:

"Takımın performansıyla ilgili konuşalım ama çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var."

"Furkan'ın olmayışı Türk statüsünü etkiledi. Ogün vardı sahada onu değiştirmek istedik ama başka Türk oyuncu yoktu. Biz buraya geldiğimizde takım 0 puandaydı. 5 maçta 15 puan topladık. Taraftarın verdiği tepkiyi de anlamıyorum. Bütün olmamız gerekiyor. Taraftarın tepkisini anlıyorum. 3 yıl önceki kadroyu ben kendim kurmuştum ama şimdi ben geldiğimde 4 transfer yapma hakkım vardı. Nita, Draguş gibi isimleri aldık onların performansları iyiydi. Bizim en az 5 6 transfer yapmamız gerekiyor."

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