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Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları takımlarını üst sıralara taşımaya devam ediyor. Yapay zeka ligin en iyi bek oyuncusunu açıkladı. Listede Boey ve Ferdi'de var. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 13:03
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Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken 37 puanları bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray zirvede yer alıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

15. haftada Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Fenerbahçe ise deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

İki takımın golcüleri puanda olduğu gibi gol sayılarında da eşit durumda yer alıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Arjantinli Mauro Icardi ve Boşnak Edin Dzeko 11 golle zirveyi birlikte paylaşıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Golcülerde olduğu gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'da bek oyuncunlarının performansıda ön plana çıkıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Fenerbahçeli Ferdi kadıoğlu ve Galatasaraylı Sacha Boey en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Dikkatleri üzerine çeken 2 yıldız oyuncu transferin gözdesi konumunda yer alıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

İSMAİL KARTAL'IN JOKERİ

Bu sezon 19 maçta görev alan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

İsmail Kartal'ın jokeri konumda yer alan milli oyuncu sakatlıklar durumunda sağ ve sol bekte görev alıyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ!

Galatasaray'ın Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey istikrarıyla dikkat çekiyor.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen başarılı savunmacı 23 maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Yapay zeka indeks puanına göre Süper Lig'de kasım ayının en iyi bek performansı açıkladı.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Comparisonator verilerine göre; Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu 241 puanla ilk sırada yer aldı.

Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...

Ferdi'yi 229 puanla Galatasaraylı Sacha Boey takip etti.

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