Yapay zeka Süper Lig'in en iyi bek oyuncusunu açıkladı! Fenerbahçeli Ferdi ve Galatasaraylı Boey...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları takımlarını üst sıralara taşımaya devam ediyor. Yapay zeka ligin en iyi bek oyuncusunu açıkladı. Listede Boey ve Ferdi'de var. İşte detaylar...
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İki takımın golcüleri puanda olduğu gibi gol sayılarında da eşit durumda yer alıyor.
Arjantinli Mauro Icardi ve Boşnak Edin Dzeko 11 golle zirveyi birlikte paylaşıyor.
Golcülerde olduğu gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'da bek oyuncunlarının performansıda ön plana çıkıyor.
Fenerbahçeli Ferdi kadıoğlu ve Galatasaraylı Sacha Boey en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor.
Dikkatleri üzerine çeken 2 yıldız oyuncu transferin gözdesi konumunda yer alıyor.
İSMAİL KARTAL'IN JOKERİ
Bu sezon 19 maçta görev alan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
İsmail Kartal'ın jokeri konumda yer alan milli oyuncu sakatlıklar durumunda sağ ve sol bekte görev alıyor.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ!
Galatasaray'ın Kamerun asıllı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey istikrarıyla dikkat çekiyor.
Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen başarılı savunmacı 23 maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Yapay zeka indeks puanına göre Süper Lig'de kasım ayının en iyi bek performansı açıkladı.
Comparisonator verilerine göre; Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu 241 puanla ilk sırada yer aldı.
Ferdi'yi 229 puanla Galatasaraylı Sacha Boey takip etti.
Listenin üçüncü basamağında ise; 191 puanla Başakşehir'den Leo Dubois var.
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