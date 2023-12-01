Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Vavacars Fatih Karagümrük ile ligin dibinden kurtulmak isteyen İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Vavacars Fatih Karagümrük:
Vavacars Fatih Karagümrük:Dituro, Veseli, Biraschi, Dresevic, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven, Mendes, Ceccherini, Shukurov.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Kenio, Ndao, Mendy, Emir Kaan.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı 1 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.