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TFF'den yayın ihalesi ve play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu,Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, kulüplerin değerlendirmelerine sunduklarını duyurdu. Öte yandan yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili detaylar da açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 22:52
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TFF'den yayın ihalesi ve play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yayın ihalesi sürecinin başladığını duyururken, play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisinin kulplerin değerlendirmesine sunulduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir. 29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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