Haberler Süper Lig FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta müsabakasında Fenerbaheçe Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta galip gelemedi. Vavacars Fatih Karagümrük ise son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 18:54
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FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Vavacars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK 15. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 12 haftanın 11'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ve Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL CEZALI

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. Osayi-Samuel, Karagümrük müsabakasında oynayamayacak.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Fatik Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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