İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapıyor.
Haftaya 9. sırada giren Atakaş Hatayspor'un 17 puanı bulunuyor. Puan cetvelinin son sırasında bulunan İstanbulspor'un puanı ise 5.
İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Emir Kaan
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Lamkel Ze, Dadashov
İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.