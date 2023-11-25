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İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:50
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İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapıyor.

Haftaya 9. sırada giren Atakaş Hatayspor'un 17 puanı bulunuyor. Puan cetvelinin son sırasında bulunan İstanbulspor'un puanı ise 5.

İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Emir Kaan

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Massanga, Strandberg, Dele-Bashiru, Ömer Faruk, Lamkel Ze, Dadashov

İSTANBULSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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