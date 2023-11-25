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Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:01 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:01
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Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapıyor.

Haftaya 11. sırada giren Gaziantep FK'nın 15 puanı bulunuyor. 14. sırada bulunan Ankragücü'nün puanı ise 13.

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Papy, Arda,N'Koulou, Furkan, Mustafa, Morais, Maxim, Ogün,Gradel, Draguş

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

GAZİANTEP - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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