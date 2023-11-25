Galatasaray - Corendon Alanyaspor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Liderlik hesapları yapan Galatasaray ile Corendon Alanyaspor Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Aduardo, Balkovec.

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY VE ALANYASPOR ARASINDAKİ 15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GALATASARAY EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

MUSLERA İLE SANCHEZ SARI KART SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

ICARDİ 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.