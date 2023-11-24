Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜMOSAN KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports'ta canlı izleyebilirsiniz.

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