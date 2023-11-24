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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Öğretmenler Günü mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:04
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Öğretmenler Günü mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü için sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladı.

İŞTE KUTLAMA MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu: Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız.

Beşiktaş: Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız.

Fenerbahçe: Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Galatasaray: Öğrenmeden büyünmez, öğretenin hakkı ödenmez. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Trabzonspor: Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

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