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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan İstanbulspor - Atakaş Hatayspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:29
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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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