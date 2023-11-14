Haberler Süper Lig Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: "Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz”

Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: "Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz”

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bundan sonraki süreçte ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 13:39
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Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: "Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz”

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da keyifler ve moraller üst seviyede.

Lige verilen milli ara öncesi oynadığı son 4 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan sarı kırmızılılar, geleceğe umutla bakıyor.

Göreve geldikten sonra Kayserispor'un başında 8 maça çıkan tecrübeli Teknik Direktör Recep uçar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar yaptığı paylaşımda; "Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyeti dâhil olmak üzere son dört maçımızı kazanarak milli ara öncesinde 22 puanla ligin üst sıralarında yer aldık. Bundan sonrası için de ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu daha da geliştirerek, herkesin arzu ettiği daha da güzel günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarlarını, milli aranın ardından Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında 'şehrin kalbine' bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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