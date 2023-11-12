Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.
Çaykur Rizespor ile İstanbulspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Varesanıvic, Sauer, Olawoyin, Minchev.
İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorbjonas, Muammer, Ndoa, Mamadou, Emir Kaan
ÇAYKUR RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.