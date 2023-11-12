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Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile İstanbulspor karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:10
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Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.

Çaykur Rizespor ile İstanbulspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Varesanıvic, Sauer, Olawoyin, Minchev.

İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorbjonas, Muammer, Ndoa, Mamadou, Emir Kaan

ÇAYKUR RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - İstanbulspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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