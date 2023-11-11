Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.
Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Wink, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Fall, Ngoy.
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.
KASIMPAŞA - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.