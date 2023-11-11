Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede Çağdaş Altay düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:27
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Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor.

Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Wink, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Fall, Ngoy.

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

KASIMPAŞA - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Mondihome Kayserispor maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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