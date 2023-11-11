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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Mücadelemizi vereceğiz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel maç öncesi açklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:37
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Mücadelemizi vereceğiz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI:

"OYUNLARINA KARŞILIK VERİRSEK..."

Öncelikle güzel bir akşam futbol adına. Mersin halkı stadyumu doldurdu. İlk defa yoğun bir seyirci var. Hatay'dan gelen Hataysporlular da var. Rakibimizin nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. En iyi futbol oynayan takımlardan biri. Skora katkı yapabilecek isimleri var. Analizimizi yaptık, hazırlandık. Oyunlarına karşılık verirsek bizim adımıza daha anlamlı bir maç olur. İnşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtabiliriz."

"MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

Her maça deplasman gibi seyahat ediyorduk. Mersin'de hazırlanma imkanımız oldu bu hafta. Buradaki ilk haftamız. Şartlar ve durumlardan şikayet etmedik, mücadelemizi vereceğiz. İyi skor alırsak, bu olumlu yansır. Kötü skor alırsak başka bir çözüm üretmeye çalışırız."

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