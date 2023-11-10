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MKE Ankaragücü - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. MKE Ankaragücü ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 20:50
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MKE Ankaragücü - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açıldı.

MKE Ankaragücü ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

12. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 13 puanı bulunuyor. 15 puanlı Bitexen Antalyaspor ise 8. sırada.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - BITEXEN ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Pedrinho, Efkan, Rodrigues, Chatzigiovanis, Sowe

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan, Saric, Safuri, Erdal Rakip, Jehezkel, Larsson, Buksa

MKE ANKARAGÜCÜ - BITEXEN ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Bitexen Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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