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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın açılış mücadelesi olan Trabzonspor - Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 12:26
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

10 Kasım Cuma:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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