Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanacak maçlarla kapanıyor.
Mondihome Kayserispor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Mondihome Kayserispor sahasından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Corendon Alanyaspor ise deplasmanda galip gelip çıkışa geçmek istiyor.
Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MONDİHOME KAYSERİSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı 6 Kasım Pazartesi günü 20.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MONDİHOME KAYSERİSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Ayilton, Mane, Thiam
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Novais, Oğuz, Janvier, Fatih, Eduardo, Yusuf , Hadergjonaj