Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde son 2 maçını kazanan Kayseri ekibi kendi evinde sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Son 5 maçında 1 galibiyeti bulunan Corendon Alanyaspor ise Kayseri deplasmanında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 20:30
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Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanacak maçlarla kapanıyor.

Mondihome Kayserispor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Mondihome Kayserispor sahasından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Corendon Alanyaspor ise deplasmanda galip gelip çıkışa geçmek istiyor.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MONDİHOME KAYSERİSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Mondihome Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı 6 Kasım Pazartesi günü 20.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MONDİHOME KAYSERİSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Ayilton, Mane, Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Novais, Oğuz, Janvier, Fatih, Eduardo, Yusuf , Hadergjonaj

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