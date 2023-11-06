Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında perde bugün kapanıyor. Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 20:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı iki maçla son buluyor.

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK'nın 9, Çaykur Rizespor'un 14 puanı bulunuyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Arda, M'Bakata, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Mustafa, Maxim, Gradel, Dragus

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

GAZİANTEP - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Fenerbahçe'den yeni transfer müjdesi! Trabzonspor maçı sonrası alarm...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Alanyaspor | CANLI
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu
KPSS ORTA ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2024?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern'den Galatasaray maçında sürpriz karar! Bayern'den Galatasaray maçında sürpriz karar! 19:48
ManU'nun golcüleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti ManU'nun golcüleri 'bu kadar da olmaz' dedirtti 19:00
Gaziantep FK - Rizespor | CANLI Gaziantep FK - Rizespor | CANLI 17:48
Kayserispor - Alanyaspor | CANLI Kayserispor - Alanyaspor | CANLI 17:45
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! 17:06
Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! 17:04
Daha Eski
Mohamed Salah için çılgın teklif! Mohamed Salah için çılgın teklif! 16:30
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken... 16:29
Fırtına'dan dikkat çeken Avcı paylaşımı! Fırtına'dan dikkat çeken Avcı paylaşımı! 16:23
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı! 16:04
UEFA'dan Lale Orta'ya görev! UEFA'dan Lale Orta'ya görev! 15:47
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! 15:33