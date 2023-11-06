Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı iki maçla son buluyor.
Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK'nın 9, Çaykur Rizespor'un 14 puanı bulunuyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Arda, M'Bakata, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Mustafa, Maxim, Gradel, Dragus
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
GAZİANTEP - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.