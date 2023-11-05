Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.
Takımın başına Hakan Keleş'i getiren Konyaspor taraftarı önünde kazanmak istiyor.
Fatih Karagümrük ise deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Tümosan Konyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Konyaspor'un 11: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherma, Soner, Nzonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Eysseric, Can Keleş, Nazım, Rohden, Güven Yalçın.
KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 5 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.