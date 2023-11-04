Samsunspor 2- 1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada gol perdesini 36. dakikada Hatayspor'da Didier Lamkel açtı.
Samsunspor'da skoru 1-1'e getiren isim ise 76. dakikada penaltıdan attığı golle Ercan Kara oldu.
Ev sahibi ekip 90+8'de Schindler'in attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
Hatayspor bu sonuçla 14 puanda kaldı.
Samsunspor ise puanını 5'e yükseltti
SAMSUNSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor Süper Lig'de ilk galibiyetini Hatayspor karşısında aldı.