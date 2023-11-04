Haberler Süper Lig Samsunspor 2- 1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor 2- 1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmada son dakikada attığı golle maçı 2-1 kazanan Samsunspor Süper Ligde ilk galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:16
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Samsunspor 2- 1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini 36. dakikada Hatayspor'da Didier Lamkel açtı.

Samsunspor'da skoru 1-1'e getiren isim ise 76. dakikada penaltıdan attığı golle Ercan Kara oldu.

Ev sahibi ekip 90+8'de Schindler'in attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.

Hatayspor bu sonuçla 14 puanda kaldı.

Samsunspor ise puanını 5'e yükseltti

SAMSUNSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor Süper Lig'de ilk galibiyetini Hatayspor karşısında aldı.

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