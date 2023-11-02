Haberler Süper Lig Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! İşte maç programı

Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, cuma günü oynanacak tek maçla açılacak. İşte haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! İşte maç programı

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

DİĞER
Şiddet iddiasıyla yargılanan Ozan Güven aylar sonra görüntülendi! "Evden çıkmıyorum"
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş enflasyon açıklaması: "İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"
F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Icardi'de şok gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
De Ligt'in son durumu belli oldu! G.Saray'a karşı...
Salih Uçan Beşiktaş'a iyi geliyor!
MASAK NEDİR?
DEZENFLASYON NEDİR?
HAC SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 Hac kurası çekildi mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de haftanın hakemleri açıkladı! 1. Lig'de haftanın hakemleri açıkladı! 12:19
Salih Uçan Beşiktaş'a iyi geliyor! Salih Uçan Beşiktaş'a iyi geliyor! 12:14
Ligde 11. hafta başlıyor! İşte maç programı Ligde 11. hafta başlıyor! İşte maç programı 12:07
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu ne? Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu ne? 12:01
F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu 11:57
Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi... Becao kendini yaktı! Sakatlığının uzamasının sebebi... 11:55
Daha Eski
Kupada çarpıcı skor! Tam 24 gol... Kupada çarpıcı skor! Tam 24 gol... 11:41
Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! Kasımpaşa'nın dikkat çeken istatistiği! 11:26
4 İngiliz kulübünü peşine taktı! 4 İngiliz kulübünü peşine taktı! 11:18
"Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar" "Boksu 2028 Los Angeles'ta kaldıramazlar" 11:12
KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE KAYSERİSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE 11:04
KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE KONYASPOR - ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE 11:00