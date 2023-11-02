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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:57 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:10
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): Arda Kardeşler

4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Mert Güzenge

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): Yaşar Kemal Uğurlu

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): Tugay Kaan Numanoğlu

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