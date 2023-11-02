Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.
Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): Arda Kardeşler
4 KASIM CUMARTESİ:
13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük
5 KASIM PAZAR:
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Mert Güzenge
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): Yaşar Kemal Uğurlu
6 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): Tugay Kaan Numanoğlu