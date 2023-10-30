Haberler Süper Lig Stefan Kuntz Süper Lig yolunda! Menajeriyle haber gönderdi

Stefan Kuntz Süper Lig yolunda! Menajeriyle haber gönderdi

SON DAKİKA SPOR HABERİ: A Milli Takım'dan ayrılan teknik direktör Stefan Kuntz hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman çalıştırıcı, Süper Lig ekibinin başına geçecek. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stefan Kuntz Süper Lig yolunda! Menajeriyle haber gönderdi

MENAJERİYLE HABER GÖNDERDİ
Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşilli takıma 'göreve hazırım' mesajı yolladı.

Stefan Kuntz Süper Lig yolunda! Menajeriyle haber gönderdi

YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK
Sürpriz teklifi değerlendirmeye alan Alanyaspor yönetimi, henüz net bir karar vermedi

Stefan Kuntz Süper Lig yolunda! Menajeriyle haber gönderdi

KUNTZ'UN A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.95 puan ortalaması yakaladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Pendik-Fener maçı sonrası Ömer Üründül'den flaş sözler! "Daha önce uyarmıştım..."
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor!
İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı
Bayrampaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Başakşehir'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
Bakırköy'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... 11:14
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı heyecanı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Lüksemburg maçı heyecanı! 11:14
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 11:09
Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu Gaziantep FK maçına oynayacak mı? Belli oldu 11:00
Stefan Kuntz Süper Lig'e geliyor! Stefan Kuntz Süper Lig'e geliyor! 11:00
F.Bahçe'nin golcüleri 18 takımı geçti! F.Bahçe'nin golcüleri 18 takımı geçti! 10:55
Daha Eski
Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman? 10:42
Alanyaspor - Kütahyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Kütahyaspor maçı ne zaman? 10:38
Hatayspor - Sarıyer maçı ne zaman? Hatayspor - Sarıyer maçı ne zaman? 10:34
Afjet - 1984 Muşspor maçı ne zaman? Afjet - 1984 Muşspor maçı ne zaman? 10:28
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a! Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a! 10:24
Manisa FK - Pazarspor maçı ne zaman? Manisa FK - Pazarspor maçı ne zaman? 10:23