Haberler Süper Lig MKE Ankaragücü 2 - 0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

MKE Ankaragücü 2 - 0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü evinde Samsunspor'u ağırladı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3 puanı 2 golle aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 21:09
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MKE Ankaragücü 2 - 0 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 71. dakikada Efkan Bekiroğlu açtı.

Ali Sowe ise 75. dakikada attığı golle maçın sonucunu tahin etti.

Ankara ekibi aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 11. sıraya yükseldi.

Samsunspor ise galibiyet orucunu bozamadı ve 2 puanla son sırada kaldı.

SAMSUNSPOR'DA KABUS DEVAM EDİYOR!

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da kötü gidişat sürüyor.

Karadeniz ekibinin Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmuyor.

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