Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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