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Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:02
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Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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