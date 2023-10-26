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Gisdol şaşkın! Son sırada yer almasına rağmen...

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde son sırada yer alan takımının kendisini pozitif anlamda çok şaşırttığını ve beklediğinden daha iyi bulduğunu söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:21
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Gisdol şaşkın! Son sırada yer almasına rağmen...

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Alman çalıştırıcı, bir basın toplantısı düzenleyerek maç hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

TAKIM GİSDOL'U ŞAŞIRTTI

Takımı ilk maçta beklediğinden daha iyi bulduğunu dile getiren Markus Gisdol, "Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Takımım pozitif anlamda beni çok şaşırttı. Şimdi de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ankaragücü farklı bir rakip. Deplasmanda karşılaşacağız ve farklı bir oyun olacak. Takımımızda taktiksel anlamda yapabileceklerimizi konuştuk. İki gün boyunca da taktiksel çalışmalarımız devam edecek ve Ankaragücü karşısındaki çalışmalarımızı sonlandıracağız. 25 futbolcumuz var. Sadece 19 tanesini maç kadrosuna alabiliyorum. Hoca olarak da karar vermek her zaman zor oluyor. Gelecek maçlarda kimler kadroya girecek bakacağız. Her oyuncu hafta boyunca antrenmanlarda kendini göstermek için bir şans sahibi. Ben de hoca olarak bir sonraki maçta hangi oyuncu takım için iyiyse onun için karar veriyorum" dedi.

TERCİHİ 4-4-2

Başakşehir karşılaşmasından güzel futbolun ardından 4-4-2 dizilişinin temel formasyonları olması yönünde açıklamada bulunan Gisdol, "Geçmişte ne olduysa bu kesinlikle beni ilgilendirmiyor. İlk maçımıza 4-4-2 formasyonuyla çıktık. Belki de bu bizim temel formasyonumuz olacak. Maç öncesi tüm bilgileri vermek istemiyorum. Rakiplerimiz de bizleri takip ediyor. Biz temel formasyonumuzu oluşturabilmek için çok sıkı çalışıyoruz. Belki de 4-4-2 bizim temel formasyonumuz olacak. Her hafta ligde kalma şansımızla alakalı konuşmak istemiyorum. Gücümü de bu yönde harcamak istemiyorum. Ligde kalmayı düşünerek gücümü harcamak istemiyorum. Tüm gücümüzü çalışmaya ve odaklanmaya harcıyoruz. Gelecekte ne tür sonuçlar alacağımıza bakacağız" diye konuştu.

3 PUANA İNANIYOR

MKE Ankaragücü karşılaşması ile ligdeki ilk 3 puanlarını almak istediklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Ankaragücü karşılaşmasında yüksek enerji ve baskı ile oynamak istiyoruz. Taktiksel anlamda da güzel bir formasyon ile oynamak istiyoruz. İnanıyorum ki bu maçtan istediğimiz sonucu alacağız. İstediğimiz puanları alacağımıza inanıyorum. Umarım sonunda da başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

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